Chessarama - Les échecs se réinventent sur Nintendo Switch

Jeu profond et sans limite pour peu que l'on s'y intéresse, les échecs font malheureusement peur aux jeunes comme aux plus anciens qui n'osent pas se lancer dedans. Pour apporter une dimension plus ludique, le développeur Minimol Gamesen partenariat avec SMG Studio proposent de découvrir Chessarama qui combine l'apprentissage des échecs avec des divers puzzles colorés. Attendu pour le 17 avril sur Nintendo Switch et consoles PlayStation, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Chessarama est un assortiment de jeux solo inspirés des échecs qui utilisent les pièces d'échecs et leurs séries de mouvements, puis réimaginent leurs objectifs et leurs thèmes. Choisissez un jeu, apprenez rapidement ses règles et jouez à la campagne, débloquez des objets à collectionner et affrontez les autres joueurs sur les tableaux de classement. Une rejouabilité sans fin vous attend. Bienvenue à Chessarama !

Chaque jeu a son propre thème, ses propres règles et ses niveaux originaux faits à la main. Dans Dragon Slayer, les joueurs doivent déplacer un pion jusqu'au bout de l'échiquier où il pourra tuer un puissant dragon, bien que le dragon attaque l'échiquier après chaque tour, détruisant tout pion non protégé. Dans le jeu Lady Ronin, qui se déroule dans le Japon féodal, la reine d'échecs doit éliminer toutes les pièces de l'échiquier afin de s'approcher du Shogun et de l'assassiner. Et dans Soccer Chess, vous devez positionner vos pièces afin de pouvoir envoyer le ballon dans le but. Essayez tous ces jeux et bien d'autres jeux de réflexion originaux inspirés des échecs dans Chessarama !