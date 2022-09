Chenso Club - Un nouveau brawler est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeu type brawler, Chenso Club est officiellement disponible depuis ce jeudi 1er septembre 2022 au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Choisissez votre personnage et votre arme de prédilection, et lancez-vous dans un titre bourré d'action ! Curve Games et le développeur Pixadome vous ont préparé un trailer de lancement à retrouver ci-dessous.

Les envahisseurs extraterrestres sont partout et ils s'attaquent à tout le monde... mais quand ils meurent, la force vitale qu'ils laissent derrière eux représente une source d'énergie incroyable ! Tout espoir est-il vraiment perdu ? Bienvenue au Chenso Club : un groupe de combattantes venues sauver le monde, qui utilisent la force vitale des extraterrestres pour faire le plein d'énergie et les battre à leur propre jeu ! Ne vous laissez pas duper par leur côté adorable, parce qu'elles anéantissent avec joie et brutalité tout ce qui se met en travers de leur chemin ! Nos héroïnes vont chercher tous les prétextes pour utiliser leurs nouvelles capacités. À vous de maîtriser leurs actions, d'augmenter leurs pouvoirs et de montrer au monde la puissance du Chenso Club ! Frappez, bondissez, tailladez vos adversaires ou aplatissez-les : maîtrisez les attaques des filles, utilisez au mieux leurs réflexes surhumains et enchaînez les niveaux créés aléatoirement pour oblitérer les extraterrestres. Jouez seul ou avec vos amis : jouez en solo ou tirez tout le parti de la nature compétitive des filles du club des Chenso grâce au mode coop local.

Source : Nintendo