Chenso Club - Le nouveau brawler mignon et brutal prend date sur Nintendo Switch

Développé par Pixadome et édité par Curve Games, Chenso Club se présente comme un brawler mignon et brutal pouvant se jouer en solo ou en co-op. Annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents, le dernier trailer du jeu confirme sa sortie sur l'eShop de la console le 1er septembre 2022 . Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Chenso Club est un jeu d'arcade plein d'action, mettant en scène un casting exclusivement féminin de filles mignonnes, colorées et mortelles devenues combattantes. Les fans peuvent jouer en solo ou en coopération avec des amis et choisir l'un des cinq protagonistes jouables, chacun ayant des capacités, des mouvements et des combos différents pour s'adapter à leur style de jeu personnel. Dans une ode aux brawlers à défilement latéral de style arcade, les joueurs devront frapper, sauter, taillader et écraser des hordes d'aliens ennemis pour gagner des niveaux et sauver le monde.

Conny Nordlund, directeur chez Pixadome, a déclaré : "Chenso Club est une lettre d'amour au brawler à défilement latéral de style arcade. Nous aimions l'idée de faire un jeu d'héroïne avec des filles d'anime et nous nous sommes inspirés des dessins animés des années 90 comme The Powerpuff Girls. J'adore la violence de cette série, mais elle est toujours mignonne et charmante à la fois, et c'est vraiment l'ambiance que nous voulions donner à Chenso Club. Nous avons hâte que les gens puissent s'y mettre et y jouer !"

Chenso Club sera disponible au prix de 11,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

À propos de Chenso Club :