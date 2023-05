Chasm The Rift - Le Doom-like venu d'Ukraine est de retour dans une version remastérisée sur Nintendo Switch

Dans les années 90, il n'y avait pas que Doom qui faisait des éteincelles. Développé en 97, par un studio Ukrainien dénommé Action Forms, Chasm The Rift revient en 2023 dans une versions remasterisée sur Nintendo Switch et supports concurrents. Disponible depuis le 18 mai au prix de 15,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Préparez-vous à faire face à la terreur dans ce FPS classique révolutionnaire. Après la destruction du Temps, vous vous battez dans cet enfer de missions interconnectées remplies de créatures grotesques.

INFO

Né en 1997 et développé en Ukraine, Chasm: The Rift était l’un des FPS les plus grisants et révolutionnaires de son temps. Le premier « boomer shooter » d’Europe de l’est.

L’HISTOIRE

En sentant votre solitude s’effacer, vous vous tournez juste à temps pour tirer et tuer la mutation qui charge dans votre direction. Vous sentez une peur dans l’atmosphère et vous frissonnez en réalisant qu’elle est vôtre… Qu’est-ce que c’était que cette chose ?

Vous tirez encore et encore dans un combat continu contre maintes bêtes étranges. Des mutations de créatures que vous connaissiez autrefois. L’inexplicable s’éclaircit soudainement : des canaux temporels se sont formés dans l’atmosphère terrestre et ont transformé les formes de vie normales en choses insensées. Vous faites partie d’un commando spécial devant non seulement éradiquer les bêtes, mais également détruire les canaux temporels pour débarrasser la Terre de ces mutations.

GAMEPLAY

En plus de l’aventure palpitante dans les couloirs du temps, de la satisfaction de sectionner les membres de monstres affreux avec l’incomparable lance-scies et du très innovateur système météorologique, les joueurs pourront maintenant profiter de ce FPS classique des années 90 en 4K, avec une conception sonore améliorée, des succès et une traduction en douze langues.