Chapeau annoncé sur Nintendo Switch

Voici un drôle de jeu qui s'appelle "Chapeau" (en français dans le texte) Le but du jeu est de réussir à faire rebondir des chapeaux sur la tête de diverses personnes sachant qu'il y a plein de chapeaux différents et que chacun, de par sa confection, sa forme et son poids se comporte différemment mais aussi que l'on peut utiliser toutes sortes d'éléments pour gagner : jetpack, chien, comète, etc. En attendant d'autres détails retrouvez une présentation et un trailer de Chapeau.

Chapeau sortira prochainement sur Nitnendo Switch et sur PC