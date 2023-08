Chants of Sennaar s'offre une démo et un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Focus Entertainment et le studio Rundisc ont dévoilé le tout nouveau trailer dédié à Chants of Sennaar, leur dernier jeu mêlant exploration et énigmes. Attendu pour le 5 septembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, une démo est également accessible dès à présent sur nos consoles.

Découvrez Chants of Sennaar et ses nombreux mystères dans un trailer inédit ! Percez les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution. Déchiffrez-les afin de rétablir les liens entre les Peuples. Dans Chants of Sennaar, explorez un univers fascinant soutenu par une narration percutante inspirée du mythe de Babel. Plongez dans une ville énigmatique abritant une tour immense et mythique. Observez, écoutez et décodez des langues anciennes, résolvez des énigmes et des puzzles, jouez à des mini-jeux, échappez à la surveillance des gardes et évitez les nombreux pièges sur votre chemin. Guidé par votre carnet, traduisez chaque glyphe que vous rencontrez grâce à vos observations et dialogues avec les habitants de la tour. Usez de déduction pour vous frayer un chemin jusqu'au sommet de la Tour, et parcourez les marches infinies d'un prodigieux labyrinthe plein de mystères à dévoiler.