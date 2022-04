Chants of Sennaar - La nouvelle licence de Rundisc dévoile son univers enchanteur sur Nintendo Switch

Créée par le studio indé français Rundisc et édité par Focus Entertainment, Chants of Sennaar vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessous. De plus, pour ceux ayant l'occasion d'assister à la PAX East 2022 se déroulant à Boston, le titre sera jouable pour la première fois sur le stand de l'éditeur En attendant de découvrir sa date de sortie prévue courant 2023, nous vous laissons visionner ci-dessous la bande annonce ainsi qu'un premier descriptif officiel.

Un voyage captivant porté par un système de langage original Découvrez une aventure narrative poétique, au cœur d’un univers fabuleux porté par une direction artistique enchanteresse. Renouez les liens entre les mystérieux peuples de la Tour, parcourez les marches interminables d'un labyrinthe prodigieux, multipliez les rencontres inattendues et dévoilez les mystères d'un monde fantastique inspiré du mythe de Babel.

Source : Rundisc