Chants of Sennaar est maintenant disponible sur Nintendo Switch

L’éditeur Focus Entertainment et le studio indépendant Rundisc sont très heureux d’annoncer la sortie de Chants of Sennaar, le fascinant jeu d’aventure/puzzle dans lequel vous devez décoder des glyphes pour percer les mystères de langues oubliées. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Découvrez les mystères enfouis sous les fragments du passé

Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Mais il est dit qu’un jour, un voyageur trouvera le moyen de briser ce silence et permettra le retour de l’équilibre. Explorez et découvrez un monde fascinant où les hommes ont oublié leur passé ; un contexte chamarré et poétique tiré du mythe de Babel qui s’inspire visuellement des auteurs de bande-dessinées européens et d’un mélange de plusieurs styles architecturaux. Parcourez les couloirs infinis d’un labyrinthe fantastique, percez le secret d’une sombre vérité et dévoilez tous les mystères de cet univers incroyable où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution.

Un vinyle spécial pour une musique envoûtante