ChainStaff annoncé sur Nintendo Switch

Développé par Mommy's Best Games qui compte dans son effectif Nathan Fouts qui avait développé Serious Sam Double D XXL il y a plusieurs années, ChainStaff se présente comme un action-plateformer brutal typique des années 80. Attendu pour le 8 avril sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans ChainStaff, vous incarnez un mutant avec un extraterrestre accroché à la tête, prêt à maîtriser votre lance transformable et votre grappin, ainsi que des améliorations d'armes dévastatrices. Sur la bande-son endiablée du compositeur de Broforce, Deon van Herrden, les joueurs devront se frayer un chemin à coups de lance, de tir et de balancement à travers des hordes de monstres maléfiques et des combats de boss éprouvants, afin de se débarrasser de cette chose accrochée à leur tête ! Caractéristiques principales Maîtrisez le ChainStaff : un grappin transformable qui peut se transformer en lance, en bouclier et plus encore.

: un grappin transformable qui peut se transformer en lance, en bouclier et plus encore. Améliorations grotesques : allez-vous sauver vos amis tombés au combat ou devenir encore plus extraterrestre en mangeant leurs organes ? Chaque décision débloque des améliorations sur deux arbres technologiques différents.

: allez-vous sauver vos amis tombés au combat ou devenir encore plus extraterrestre en mangeant leurs organes ? Chaque décision débloque des améliorations sur deux arbres technologiques différents. 10 niveaux déjantés : chaque niveau est comme la pochette d'un album de rock classique qui prend vie.

: chaque niveau est comme la pochette d'un album de rock classique qui prend vie. Des extraterrestres qui se transforment : chaque boss gigantesque vous oblige à repenser votre utilisation du ChainStaff. Allez-vous leur casser les dents ou leur ouvrir la mâchoire à coups de levier ?

: chaque boss gigantesque vous oblige à repenser votre utilisation du ChainStaff. Allez-vous leur casser les dents ou leur ouvrir la mâchoire à coups de levier ? Une aventure de 4 à 6 heures : une aventure intense et soigneusement conçue, avec 3 fins uniques et la possibilité de rejouer en mode New Game+ en conservant toutes vos améliorations.

: une aventure intense et soigneusement conçue, avec 3 fins uniques et la possibilité de rejouer en mode New Game+ en conservant toutes vos améliorations. Bande-son géniale : vibrez au son de la bande-son metal classique du compositeur primé Deon van Heerden, célèbre pour ses bandes-son de Broforce et Warhammer 40k: Shootas Blood & Teef.