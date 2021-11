Chains of Fury - Le "shooter-looter-rétro" lance sa campagne Kickstarter

Se présentant comme un mélange shooter / metroidvania trouvant sa source dans les titres d'époque comme DOOM ou encore Duke Nukem, Chains of Fury vient de démarrer sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. Mis en avant par Gaming Factory, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du titre ci-dessous. A noter que sur les 7500€ demandés pour rendre la sortie du jeu possible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, plus de 4000€ ont déjà été récoltés par la société.

Chains of Fury est un looter-shooter rétro, sanglant et rapide, dans lequel vous n'avez qu'un seul but : semer la pagaille chez ces salopards d'extraterrestres. Vous êtes coincé et vous cherchez une sortie ? Faites exploser un mur et tirez sur les salauds qui se trouvent derrière. Aucune limite, juste de l'adrénaline dans les veines et une question qui résonne dans vos oreilles : êtes-vous prêt à faire honte à Duke lui-même ?

Source : Kickstarter