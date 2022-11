Chained Echoes J-RPG se dévoile dans un nouveau trailer et présente sa version physique sur Nintendo Switch

Nouveau J-RPG rétro signé Matthias Linda et édité par Deck13, Chained Echoes revient donner de ces nouvelles à l'occasion d'un nouveau trailer. Désormais attendu pour le 8 décembre 2022 , nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous. A noter qu'une version physique est également en cours de préparation et sera distribuée par First Press Games dans le courant de l'été 2023 .

Chained Echoes est un jeu très complet, avec de la magie, des méchas, des épées, des combats de boss, des combats au tour par tour, une histoire complexe et environ 40 heures de contenu. Bien qu'il s'agisse d'un jeu au tour par tour, le système de combat Overdrive garantit des combats rapides tout en offrant une grande profondeur tactique. Adaptez de manière créative les compétences de votre groupe et tuez les ennemis les plus vicieux comme un tourbillon !

Dans Chained Echoes, la Fantasy médiévale rencontre le Steampunk moderne, alors préparez-vous à des duels à l'épée et à des combats en Mech !

Un monde incroyable, soigneusement conçu, vous attend, rempli de créatures d'un autre monde, de multiples nations de races humaines et humanoïdes, débordant d'histoires et de cultures individuelles dans lesquelles le joueur pourra puiser. Dans la nature, les environnements variés de Valandis sont un véritable paradis pour les aventuriers, chacun ayant un aspect unique et des défis particuliers, des boss menaçants et des secrets passionnants !

La nouvelle bande-annonce révèle quelques scènes de gameplay supplémentaires, montrant le système de combat, quelques combats de mecha et quelques-unes des superbes images pixel créées par Matthias.