3ème Cérémonie des Pégases - 2022 : Découvrez la date de l'événement et la liste des nominés

Cérémonie mise en place par l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo depuis 2020, les Pégases d'Or est l'occasion de célébrer le savoir-faire Français sur l'un de nos loisirs préférés. La 3ème cérémonie des Pégases se tiendra le 10 mars à la Cigale, et sera retransmise en direct à partir de 20h sur le site de France Télévision : France.Tv. Pour découvrir la liste des nominés de cette année, ainsi que les conditions pour participer au vote pour le Prix du Public, nous vous laissons toute les infos ci-dessous.

Depuis 2020, les Pégases récompensent chaque année les meilleures productions de jeux vidéo françaises et internationales.

Les 1 500 professionnels et professionnelles membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, désignent les lauréats grâce à un vote à deux tours.

Les noms des lauréats seront révélés en direct devant 1 000 professionnels du jeu vidéo à l’occasion de la Cérémonie des Pégases le jeudi 10 mars à 20h00.

Présentée par Salomé Lagresle, la cérémonie 2022 accueillera des invités de marque de la profession, des médias et de la culture qui viendront remettre les 19 Pégases.

Des exclusivités, images inédites et performances viendront ponctuer cette soirée en l’honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.

85 jeux concourent dans les 19 catégories, notamment le Meilleur Jeu Vidéo, le Meilleur Jeu Vidéo Indépendant, le Meilleur Univers Sonore, l’Excellence Visuelle et l’Excellence Narrative.

Deux nouveaux Pégases seront remis lors de cette 3e édition :