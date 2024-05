Celestia: Chain of Fate - PQube nous propose son nouvel Otome à destination de la Nintendo Switch

Nouvel Otome développé par Agate et édité par PQube, Celestia: Chain of Fate se présente comme un Visual Novel mélangeant romance et fantasy. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise, nous vous laissons découvrir les premières informations sur le jeu ci-dessous, ainsi qu'un trailer.

Un roman visuel de romance et de fantaisie qui propose un récit captivant mené par le joueur. Inscrivez-vous à l'Académie Celestia et découvrez votre héritage et votre identité en tant que descendant d'Angelus et de Daemon. Plongez dans un monde fantastique et découvrez votre potentiel magique en tant qu'hybride. Forgez de nouvelles amitiés et créez des liens affectifs en fonction de vos centres d'intérêt. Otome Visual Novel - Suivez une fantaisie romantique captivante sur les Angelus, les Daemons et les Sangs-Mêlés sur plus de 20 heures de chapitres !

Des personnages romanesques - Découvrez les différentes personnalités de vos amoureux à travers trois itinéraires principaux, allant de la passion ardente de Val à la douce chaleur de Luke, en passant par la froide réserve de Ash. Développez votre affection et choisissez l'homme de vos rêves !

Choix et scénarios - Contrôlez l'histoire en choisissant les options qui vous conviennent le mieux ! Cependant, soyez prudent, car plusieurs résultats indésirables vous attendent.

Des illustrations à couper le souffle - Plongez dans une histoire pleine d'illustrations exquises, réalisées à la main et regorgeant de détails complexes. En progressant, vous débloquerez automatiquement de superbes illustrations spéciales qui enrichiront votre expérience.

Histoires supplémentaires ! - Vous ne manquerez aucun détail et vous aurez l'occasion d'en découvrir plus sur vos personnages préférés ! Chaque personnage aura sa propre histoire secondaire, ce qui vous permettra d'en savoir plus sur leur passé et leur personnalité !

Musique d'ambiance - Profitez de l'histoire accompagnée de musique, qui rehausse les moments clés et enrichit l'expérience globale avec des sons plus profonds.