Célébrez les 40 ans de Rare avec le Boxset 4 vinyles Rare 40th Anniversary

iam8bit et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer l'arrivée imminente en France du boxset 4 vinyles Rare 40th Anniversary, qui sera disponible d'ici septembre 2025 . Au menu, une compilation de musiques cultes des licences de Rare. Si l'on regrette l'absence des musiques de Donkey Kong Country dans ce boxset, les mélomanes pourront tout de même retrouver les licences Battletoads, Banjo-Kazooie ou encore Perfect Dark pour ne citer que quelques exemples. Nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu des vinyles, ainsi que la tracklist.

Parlons maintenant de la pochette de l'album, car celle-ci est un véritable casse-tête. Nous avons collaboré avec l'incroyable Lewy Jones pour créer un collage des inoubliables héros, méchants et gaffeurs de Rare, regorgeant de secrets cachés que seuls les fans les plus perspicaces pourront trouver. De même, chaque pochette est ornée d'un collage d'icônes et de légendes de Rare, des piñatas parlantes aux grands et puissants poos, et bien plus encore.

Et les grooves susmentionnés ? Ils sont pressés sur un vinyle "4 Shades of Rareware Gold and Blue", un clin d'œil à la couleur du logo du légendaire studio qui n'a cessé d'évoluer au fil des décennies. C'est notre façon de rappeler ces écrans de démarrage nostalgiques dont nous nous souvenons tous si bien.

Il s'agit du Rare 40th Anniversary Box Set 4xLP. Dans ses sillons finement construits, vous trouverez un assortiment de morceaux aux sonorités agréables, signés par une pléiade de musiciens et de compositeurs incroyables : David Wise, Grant Kirkhope, Robin Beanland, Mark Waithe, Akil the MC, David Clynick, Alistair Lindsay, Jamie Hughes, Graeme Norgate et Steven Burke sont tous là.

Tracklist :



DISC 1

SIDE A

Battletoads in Battlemaniacs - Title Screen

Battletoads - Turbo Tunnel

Battletoads in Battlemaniacs - Khaos Mountains

Battletoads Arcade - The Dark Queen's Battleship

SIDE B

Banjo-Kazooie - Main Title

Banjo-Kazooie - Witch's Lair

Banjo-Tooie - Jinjo Village

Banjo-Kazooie Nuts & Bolts - Discovering Banjoland



DISC 2

SIDE C



Sea of Thieves - A New Dawn

Sea of Thieves - Becalmed (Seafarer's Song)

Sea of Thieves - For the Love of Adventure

Sea of Thieves - Strongholds of the Sea

SIDE D

Viva Pinata - Sowing Seeds

Viva Pinata - Oven-Fresh Day

Viva Pinata - Tranquil Hours

Viva Pinata - All In a Day's Work

Kinect Sports - Eyes on the Prize

Kinect Sports Season Two - Take it Back

DISC 3

Side E

Perfect Dark - End Credits

Perfect Dark - Chicago Stealth

Perfect Dark Zero - Rooftops Escape

Perfect Dark Zero - Mansion Infiltration - Stealth

Side F

Killer Instinct - The Instinct

Killer Instinct Gold - Orchid's Theme

Killer Instinct Gold - Gargos' Theme

Conker's Bad Fur Day - Ole

Conker's Bad Fur Day - Surf Punks

Conker Live & Reloaded - Windy

DISC 4

Side G

Jet Force Gemini - Title Theme

Jet Force Gemini - Eschebone

Jet Force Gemini - Water Ruin

Grabbed by the Ghoulies - Opening & Skeletons

Grabbed by the Ghoulies - Wandering Ghoulhaven

Grabbed by the Ghoulies - Ballroom Disco

Side H

Blast Corps - Title

Blast Corps - Simian Acres

Kameo: Elements of Power - Kameo’s Quest

Kameo: Elements of Power - Enchanted Kingdom

Kameo: Elements of Power - Thorn’s Pass