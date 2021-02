CD Projekt victime d'une cyber-attaque ?

Décidément, ces derniers mois ne sont pas de tout repos pour le studio Polonais CD Projekt, dont les ennuis ont commencé avec la sortie console de Cyberpunk 2077. Tel un mauvais téléfilm, le nouvel épisode de la semaine débute par un communiqué officiel de CD Projekt, indiquant sur les réseaux sociaux qu'ils ont subit une cyber-attaque.

Lors de cette action, des hacker auraient réussi à subtiliser sur les serveurs du studio les codes sources de Cyberpunk 2077, Gwent, The Witcher 3, et d'un autre jeu encore non commercialisé, ainsi que divers mails internes. Ils menacent CD Projekt de mettre en vente les codes sources, et de s'assurer de "salir leur image" en diffusant des échanges internes à la presse si jamais leurs revendications ne sont pas entendues.

Si actuellement nous restons dans le flou quant à savoir si il s'agit d'une menace sérieuse, ou d'un coup de frustrations de certains joueurs concernant "l'affaire Cyberpunk 2077", CD Projekt a de son côté bien fait savoir qu'ils refuseraient d’obtempérer, et que les autorités avaient été saisies. La cyber-attaque ayant été effectuée le 9 février, et les hackers ayant laissé un délai de 48h au studio pour répondre à leurs exigences (dont on ignore la nature), nous devrions logiquement avoir de nouvelles informations à compter de demain sur cette affaire qui est un nouveau coup dur pour le studio.