Caverns of Mars: Recharged dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Le prochain titre de l'écurie Atari a avoir le droit à un dépoussièrage sur consoles modernes se nomme Caverns of Mars: Recharged. Aujourd'hui, le studio iconique nous dévoile la sortie du titre dans un nouveau trailer. La Planète Rouge vous accueillera donc le 9 mars prochain. En attendant, nous vous laissons visionner un nouvel extrait de gameplay dans le nouveau trailer à trouver ci-dessous.

Basé sur le classique jeu de tir à défilement vertical, Caverns of Mars : Recharged conserve son charme rétro et voit une fois de plus les joueurs descendre dans le paysage souterrain destructible de Mars où les ennemis sont nombreux et les munitions limitées.

Dans Caverns of Mars : Recharged, les joueurs progressent à travers 30 missions uniques qui se déroulent dans les trois principales "profondeurs" de Mars, s'enfonçant toujours plus profondément dans le territoire ennemi. Tirez à travers les tirs hostiles, traversez les débris et les obstacles, et esquivez les autres obstacles tout en gardant un œil sur les réserves de carburant et de munitions. Grâce à un mode coopératif local unique, les joueurs peuvent faire équipe avec un partenaire chargé de la navigation tandis que l'autre tire sur le drone !

En phase avec le reste de la série Atari Recharged, Caverns of Mars : Recharged comprend un tableau de classement mondial où les joueurs peuvent s'affronter en termes de points ou de vitesse, ainsi qu'une bande-son originale réalisée par les artistes et compositeurs primés Megan McDuffee.