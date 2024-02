Cavern of Dreams s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Disponible depuis octobre 2023 sur Steam, Cavern of Dreams se présente comme un plateformer rétro s'inspirant des grands classiques de la N64. Nous apprenons ce jour que le développeur Bynine Studios a signé un partenariat avec Super Rare Originals pour porter le jeu sur Nintendo Switch. Le jeu sera officiellement disponible à partir du 29 février 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant la fin du mois, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Cavern of Dreams invite les joueurs à embarquer dans un voyage enchanteur avec Fynn, un jeune dragon qui cherche à sauver ses frères et sœurs encore à l'état embryonnaire, enlevés par un mystérieux méchant. Le jeu, conçu comme une lettre d'amour à l'ère rétro des jeux de style N64, combine des éléments de collectathon avec une plateforme 3D nostalgique, offrant une expérience immersive pour les joueurs de tous âges.

Dans cette aventure fantaisiste, les joueurs exploreront un monde magique et dense, rempli de secrets, de défis et d'une abondance d'objets à collectionner. Élucidez le mystère des frères et sœurs disparus de Flynn en résolvant des énigmes et en jouant à des plateformes légères, accompagné d'un groupe de personnages uniques et d'une bande-son de rêve.

Explorez quatre terres thématiques distinctes reliées à un hub central, regorgeant de secrets cachés et de plaisirs inattendus. En progressant, les joueurs débloqueront des mondes supplémentaires et doteront Fynn de nouvelles capacités, augmentant ainsi le frisson de la quête d'une réunion de famille réconfortante.