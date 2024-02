Cavern of Dreams - La nostalgie s'invite dès maintenant sur Nintendo Switch

Si vous êtes prêts à vous offrir un petit road trip nostalgique qui sent bon la Nintendo 64, Bynine Studio et Super Rare Originals vous invitent à découvrir dès maintenant Cavern of Dreams sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 12,79€, notre test dédié arrivera très prochainement dans nos colonnes. En attendant, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Cavern of Dreams est un jeu de plateformes. Incarnez le dragon Fynn et explorez la Caverne onirique pour retrouver votre famille, enlevée par un individu mystérieux. Découvrez des mondes remplis de casse-têtes, de défis, et de trésors tandis que vous poursuivez le coupable.

UN MONDE MAGIQUE HAUT EN COULEUR VOUS ATTEND

La Caverne onirique regorge de secrets et de surprises. Découvrez quatre mondes vastes, denses, et uniques reliés à un monde principal lui-même rempli de choses à découvrir. Fouillez jusqu'au moindre recoin pour ne pas passer à côté des secrets que la Caverne renferme. Obtenez des capacités grâce à l'Oracle pour accéder à de nouveaux mondes. Mettez vos réflexes et votre cerveau à l'épreuve afin de trouver votre famille et tous les trésors !

CARACTÉRISTIQUES