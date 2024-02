Caveman Ransom - L'Âge de Pierre s'invite sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un petit plateformer qui va vous faire voyager loin dans le Temps, Caveman Ransom est un mélange d'action et de plateforme développé par SEEP et édité par Ratalaika Games sur consoles. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 16 février 2024 au prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Ooga est un sympathique homme des cavernes barbu qui mène une vie paisible pendant l'âge de pierre. Mais un jour, Booga, son grand-père bien-aimé, est enlevé par un gang de bandits qui réclament une rançon. Notre héros devra vaincre les malfaisants bandits des cavernes pour libérer son cher grand-père. Sautez, évitez des pièges et montez aux échelles. Écrasez des dinosaures en sautant et obtenez des armes de jet primitives. Menez des combats ardus contre des boss bandits. Récupérez des pièces pour les dépenser dans la boutique et monter de niveau. Grâce à la nostalgie charmante de Caveman Ransom, revivez avec bonheur une époque révolue du jeu vidéo. Caractéristiques : Jeu de plateforme dans le style 16 bits

50 niveaux

5 boss

Armes et objets multiples

Source : Nintendo