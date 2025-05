Cattle Country s'offrira une version physique en juillet sur Nintendo Switch

Les jeux se simulation de vie vont avoir la belle vie les 3 prochains mois. Alors que du côté de Marvelous nous attendons impatiemment Rune Factory: Guardians of Azuma ainsi que Story of Seasons: Grand Bazaar, du côté de la scène indépendant, nous pourrons retrouver le 27 mai prochain Cattle Country sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et si comme votre serviteur vous êtes un adepte des bonnes vieilles cartouches, Silver Lining Interactive, le développeur Castle Pixel et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour sortie le titre en version physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 11 juillet dans toutes les boutiques.

Cattle Country est une jeu de simulation de vie dans l'Ouest sauvage, invitant les joueurs à s'installer sur des vastes plaines pixelisées en tant que jeune pionnier. Construisez votre ranch, élevez du bétail, devenez amis avec les habitants du village, et imprégnez vous du rhytme reposant et satisfaisant de la vie de cowboy, avec quelques surprises le long du chemin. Fabriquez des objets, élevez des plantes et des animaux, ou détendez vous simplement devant le soleil couchant après une journée de dur labeur : la vie à la Frontière ne manque pas de charme !

Source : Nintendo