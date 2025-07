Cattle Country s'offre une mise à jour gratuite dénommée Beneath and Beyond

La conquête de l'Ouest n'a plus de secrets pour vous dans Cattle Country ? Que diriez-vous de vous replonger dans l'aventure avec la sortie ce jour de la mise à jour gratuite Beneath and Beyond ? Découvrez-ci-dessous le contenu additionnel qui vous attend dès à présent :

Nouveautés dans « Beneath and Beyond » :

Système minier amélioré – Nouveaux niveaux de mines, ressources plus rares, dangers environnementaux et surprises qui vous attendent dans l'obscurité. Creusez plus profondément que jamais et découvrez les secrets enfouis sous terre, des gemmes étincelantes au butin oublié depuis longtemps par des bandits.

Ajouts en surface – La vie au-delà des mines s'illumine également !

Distributeur de foin – Nourrit automatiquement votre bétail, vous laissant plus de temps pour profiter des grands espaces.

Griffoir – Placez-le dans votre grange ou votre poulailler pour que vos animaux soient heureux et satisfaits.

Aquariums – Exposez vos prises les plus précieuses en présentant vos poissons dans de magnifiques aquariums chez vous.

Sifflet pour chevaux – Jouez une mélodie et appelez votre fidèle destrier de loin, idéal pour les longues randonnées ou les escapades rapides.

Poisson doré – Désormais disponible dans les lacs au printemps et à l'automne. Auparavant impossible à attraper, il n'est désormais plus hors de portée des pêcheurs patients.

Que vous soyez un novice enthousiaste ou un éleveur chevronné, la dernière mise à jour de Cattle Country vous offre davantage de possibilités d'explorer, de construire et de prospérer sous le ciel de la prairie, mais aussi dans les profondeurs souterraines.

Alors dépoussiérez vos bottes de mineur et préparez-vous à creuser pour découvrir quelque chose de spécial. Beneath and Beyond est désormais disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous les joueurs sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.