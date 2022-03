Catie in MeowmeowLand arrive pour miauler sur Nintendo Switch

Adaptant librement Alice aux Pays des Merveilles, les Slovaques de chez ARTillery aidés par les Australiens de chez Blowfish Studios sont fiers de vous présenter leur tout nouveau Point & Click aussi mignon que félin, le bien nommé Catie in MeowmeowLand. Derrière ce nom ronronnant se cache un jeu d'aventures et de résolution de casse-tête en 2 dimensions, dont l'univers tourne autour de la thématique (vous l'aurez deviné) du Chat. Annoncé pour le 30 mars prochain sur Nintendo Switch, le titre devrait vous charmer par son univers et sa direction artistique à tomber. Préparez-vous à miauler pour Catie ine MeowmeowLand lorsqu'il débarquera sur Nintendo Switch.



Catie in MeowmeowLand est un superbe jeu d'aventure point-and-click se déroulant dans un monde peuplé de chats et de personnages insolites.



Alors que Catie suit un étrange chat blanc dans son jardin, elle se retrouve soudain plongée dans le monde mystérieux de MeowmeowLand et entreprend un voyage afin de rentrer chez elle. Ta mission est d'aider Catie à y parvenir !

* MeowmeowLand est un monde insolite où l'on rencontre les personnages les plus inattendus dans des situations complètement rocambolesques. * Tandis que tu aides Catie à résoudre toutes sortes d'énigmes originales, prépare-toi aussi à affronter des situations incroyablement comiques. * Joue à travers plus de 24 magnifiques paysages 2D dessinés à la main, et découvre plus de 100 personnages amusants et plus de 2 heures d'animations 2D envoûtantes. * Écoute la musique et les voix hilarantes de tous les personnages spécialement enregistrés. * Adieu les fenêtres de texte ennuyeuses : tous les personnages communiquent à travers des bulles agrémentées d'amusants dessins.

