Cathedral fait son entrée sur Nintendo Switch

Voici venu le temps de Cathédral sur Nintendo Switch. Après une sortie initiale en octobre 2019, le metroidvania signé Decemberborn Interactive va s'offrir une parution sur la console hybride un peu plus tard dans l'année . proposé au tarif de 13,99€, nous vous laissons ci-dessous son descriptif officiel, ainsi qu'un trailer de présentation, qui ne sera pas sans rappeler à certains un chevalier bleu dénommé Shovel Knight.

Dans Cathedral, les joueurs se réveillent dans un monde sans aucun souvenir de la façon dont ils y sont arrivés. Contrôlez un protagoniste sans nom, un chevalier d'un autre monde, qui fait équipe avec un esprit connu sous le nom de Soul. Explorez le monde ensemble pour découvrir qui vous êtes, comment vous êtes arrivé là et, surtout, comment rentrer chez vous. Percez les secrets du passé du chevalier en découvrant cinq orbes élémentaires légendaires. Ces orbes, placées dans les temps anciens par le demi-dieu Ardur, sont protégées par cinq redoutables gardiens. Faites votre chemin dans leurs donjons, affrontez-les en plein combat, et voyez si vous pouvez les vaincre et réclamer le trésor qu'ils gardent ! Dans le style classique des metroidvania vous trouverez au cours de votre voyage une foule d'objets qui vous permettront d'explorer le monde encore plus loin, en atteignant de nouvelles zones, des secrets et des surprises !