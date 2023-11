CATAN - Le célèbre jeu de plateau est disponible aujourd'hui sur Nintendo Switch

Après les tables des joueurs, CATAN débarque désormais sur nos consoles de jeu avec la sortie ce 9 novembre de CATAN - Console Edition sur Nintendo Switch. Disponible en versions physique et dématérialisée, cette version officielle du jeu de plateau a été développée par Dovetail Games en collaboration avec leurs partenaires de Nomad Games.

Jouez à l'édition officielle de CATAN sur console ! Obtenez des ressources, maîtrisez de nouvelles stratégies et construisez vos colonies sur un plateau qui prend vie. Défiez vos proches depuis votre salon ou ailleurs, ou affrontez une IA perspicace et dynamique, puis mettez vos compétences en pratique grâce au mode multijoueur interplateforme en ligne !

Séduits par les promesses de richesses lointaines, vous et un groupe d'aventuriers aux ambitions communes abandonnez votre patrie et votre existence passée pour découvrir de nouvelles contrées. Après un long périple semé d'embûches et de dangers, vous atteignez les rivages d'une terre luxuriante et inhabitée, aux ressources abondantes.

Mais vous n'êtes pas les premiers à fouler cette nouvelle île, et d'autres cherchent aussi à y prospérer... Et à survivre. Bienvenue dans CATAN !

Un plateau qui prend vie

Observez comment chaque case s'anime à mesure que vos colonies s'agrandissent et que vous prenez le contrôle du plateau. Collectez le minerai d'imposantes montagnes, la laine de pâturages grouillants de vie et le bois de forêts luxuriantes. Chaque partie est unique. Grâce aux plateaux de jeu variables, les parties auront un aspect différent, avec des sensations sans pareil et un déroulement de jeu unique !

Jouez en local avec vos proches

Désormais, jusqu'à 4 personnes peuvent jouer en local ! Avec votre smartphone, connectez-vous au jeu pour visualiser vos cartes sans que vos amis puissent voir votre main.

Modes de jeu et récompenses

Lancez-vous dans des parties intenses en mode multijoueur et déployez vos stratégies contre des Catanois du monde entier grâce au jeu interplateforme en ligne, chez vous ou ailleurs ! Dans le mode solo, mesurez-vous aux IA dynamiques possédant chacune leurs propres objectifs et un style de jeu unique. Améliorez vos compétences et terminez différents défis durant les saisons afin de déverrouiller des récompenses inédites en jeu.