Cat Quest: The fur-tastic Trilogy - La trilogie disponible sur une cartouche Nintendo Switch

Alors que la Nintendo Switch vient d'accueillir cet été Cat Quest 3, Gentlebros, Kepler et Maximum Entertainment ont décidé de signer un nouveau partenariat pour une nouvelle compilation physique. Alors que nous avions déjà eu le droit à la compilation des 2 premiers opus de Cat Quest, c'est cette fois-ci une compilation des 3 opus qui est proposée. Cette édition physique est dénommée Cat Quest: The fur-tastic Trilogy et est désormais disponible à la vente sur Nintendo Switch.

Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy contient trois chaventures miaougnifiques dans l'univers Cat Quest : Cat Quest, Cat Quest II et Cat Quest III, ainsi que l'artbook numérique L'univers de Cat Quest et un autocollant vinyle exclusif pour avoir l'air épattouflant où que vous alliez ! L'artbook The World of Cat Quest Artbook vous ouvre le coffre au trésor illustré de la série Cat Quest, depuis les premières ébauches précédant Cat Quest jusqu'aux sompattueuses créations artistiques de Cat Quest III ! 3 jeux inimiaouginables en 1 !

Embarquez pour une chaventure fantastique dans Cat Quest

Explorez un monde peuplé de chats et de chiens dans Cat Quest II

Découvrez des trésors de pirates secrets et voguez sur les mers dans Cat Quest III

Mode coop local à 2 disponible dans Cat Quest II et Cat Quest III

L'artbook numérique « chaptivant » L'univers de Cat Quest

Autocollant vinyle « miaougnifique »