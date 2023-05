Cat Quest: Pirates of the Purribean - Les matous prennent la mer destination la Nintendo Switch

La licence Cat Quest du studio The Gentlebros revient en force avec l'annonce d'un tout nouvel épisode sobrement intitulé Cat Quest: Pirates of the Purribean. Au menu de ce nouvel opus, vous allez contrôler un féroce félin dans le rôle d'un pirate naviguants sur les 7 mers dans un monde ouvert en 2,5D pour vivre une toute nouvelle aventure à la recherche de l'Etoile Polaire. Pas attendu avant 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Tirez des boulets de canon ou des obus élémentaires depuis votre navire de guerre, qui vous offre tous les outils dont un matou d’eau douce peut rêver pour terrasser l’adversité, aussi retorse que velue. Sur terre, profitez d’un système de combat aux petits oignons pour nettoyer l’archipel des hordes de rongeurs, et alternez entre les sorts et les pétoires qui tombent entre vos griffes grâce au nouveau système de changement d’armes. Les combos sont tout simplement dévastateurs !