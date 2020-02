Cat Quest Pawsome Pack regroupant Cat Quest I et Cat Quest II annoncé en boîte sur Nintendo Switch

Le premier Cat Quest est un bon petit jeu d'aventures chat-oyantes disponible sur Nintendo Switch (adapté d'un bon petit jeu mobile- voir notre test complet) qui a remporté, semble-t-il, un bon succès... Suffisamment en tout cas pour qu'une suite ait été mise en chantier et sorte en, mai prochain sur PS4 et Nintendo Switch. Au programme, toujours le même principe de combats en temps réel sur une carte en "monde ouvert" joliment dessinée, peuplée de damoiselles en détresse, de princes chat-rmants et d'affreux matous !

Le jeu est attendu le 22 mai prochain dans une version boîte nommée Cat Quest Pawsome Pack incluant Cat Quest I et Cat Quest II (qui est actuellement en précommande sur Amazon.) Pour plus de détails, retrouvez la présentation officielle ci-dessous ainsi que le trailer de Cat Quest II