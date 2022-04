Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche - Les version physique du titre de WayForward en précommande sur Limited Run Games

En voici un titre qui a fait son bonhomme de chemin. Simple poisson d'avril présenté par WayForward en 2016, Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche, le jeu de tir arcade avait surpris le jour en sortant de manière officielle sur l'eShop de la Nintendo Switch le 1er avril 2020. Et c'est ce 1er avril 2022 que nous avons appris qu'un partenariat avait été signé entre WayForward et le distributeur Limited Run Games pour proposer le titre en version physique également sur Nintendo Switch.

Les précommandes sont officiellement ouvertes sur la boutique en ligne de Limited Run Games jusqu'au 1er mai 2022 . Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche sera ainsi proposé en version classique simple, mais également en version collector respectivement au prix de 34,99$ et 84,99$ TVA et frais de port non inclus. Ne reste plus qu'à voir si vous voulez opter pour l'import, ou si vous prenez le risque d'attendre qu'un autre distributeur Européen signe un partenariat avec WayForward pour sortir le titre en Europe.