Cat Girl Without Salad : Amuse-Bouche débarque sur Nintendo Switch

Il avait tout pour être un excellent poisson d'avril, mais ce n'est pas une blague, Cat Girl Without Salad : Amuse-Bouche signé WayForward est bel est bien une nouvelle licence officielle. Dès à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, ce shooter à défilement horizontal vous mettra dans la peau de la jeune Kebato chargée de dénicher les criminels intergalactiques.

Faites exploser tout ce qui bouge dans ce jeu d'action qui défie le genre ! Prenez le contrôle de Kebako, une chasseuse de primes intergalactique aux oreilles de chat, alors qu'elle patrouille dans les galaxies avec son fidèle compagnon Squiddie à la recherche de ridicules criminels de l'espace.

Combinant un gameplay classique de shoot-'em-up en 2D et une histoire hilarante avec des armes inspirées de genres de jeu tels que le puzzle, le sport, le platformer, le rythme et le RPG, cette expérience bombastique à défilement latéral pousse le compteur d'absurdité à ses limites et au-delà ! Préparez-vous à un jeu de tir d'action comme vous n'en avez jamais vu auparavant... attention à la salade !

Caractéristiques principales :