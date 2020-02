Castlevania : la saison 3 de l'animé s'offre pour la Sang Valentin un nouveau trailer sur Netflix

La saison 3 de la série animée de Netflix : Castlevania s'apprête à débarquer et pour la St Valentin (ou plutôt la "sang valentin" / "bloody valentine") les créateurs de la série nous mettent l'eau à la bouche avec un nouveau trailer que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Pour rappel, la saison 3 de Castlevania sera disponible le 5 mars 2020 sur Netflix

Think of this as our bloody valentine to you, Castlevania is back for season three on March 5th! pic.twitter.com/2F13YIykFn