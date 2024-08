Castlevania Dominus Collection - Les opus DS sont de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Konami est de retour avec une nouvelle compilation de sa licence phare Castlevania, et pour l'occasion elle s'attaque aux opus sortis sur Nintendo DS ! Castlevania Dominus Collection vous proposera ainsi 3 jeux à découvrir sur la console hybride, à savoir :

Et petit bonus, un quatrième jeu est également de la partie : Haunted Castle, le jeu arcade original qui peut être fait en version classique ou revisitée. Pour ce qui est de la date de sortie, la compilation Castlevania Dominus Collection est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 24,99€.

La Castlevania Dominus Collection comprend des fonctionnalités de confort, telles que le Rewind, la sauvegarde rapide et la possibilité de charger une partie à n’importe quel moment. La disposition des boutons et de l’affichage du double écran original est entièrement personnalisable. En complément, un mode galerie permet de visualiser des illustrations inédites, des croquis de développement ainsi que les packagings et guides originaux. L’encyclopédie fournit quant à elle des donnés sur les ennemis, l’équipement, les objets et plus encore pour chaque jeu de la collection. Enfin, les joueurs peuvent écouter toutes les pistes musicales des titres et même créer des playlists avec le lecteur de musique.