Castle of Shikigami2 aura le droit à une version physique éditée par Red Art Games sur Nintendo Switch

Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch le 13 avril 2023, le shoot'em up Castle of Shikigami2 va également avoir le droit à une version physique sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2023. Cette édition sera distribuée par Red Art Games. En attendant que le titre soit disponible en précommande sur la boutique en ligne de Red Art Games, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Castle of Shikigami 2

Castle of Shikigami 2 est un jeu de tir à balles avec une histoire qui est apparu pour la première fois dans les salles d'arcade en 2003 et qui a ensuite été porté sur les consoles de jeux vidéo de salon telles que la SEGA Dreamcast et la Nintendo GameCube. Vingt ans après la sortie de la version d'arcade originale, le chef-d'œuvre de Shoot 'em Up Castle of Shikigami 2 revient avec de nouveaux modes de jeu et de nouvelles fonctionnalités !

L'histoire de Castle of Shikigami 2 commence en 2006 lorsqu'un "château tordu" apparaît soudainement au-dessus de l'horizon de Tokyo. Diverses histoires se déroulent autour des armes de chasseurs de dieux que renferme ce gigantesque château. Le passé de chacun des sept personnages principaux est intimement lié, ce qui en fait un jeu de tir au scénario captivant.

Chaque personnage a sa propre histoire et lorsque vous jouez en mode deux joueurs ou en mode Dramatic Change (un mode solo qui permet de passer d'un personnage à l'autre), une histoire complètement différente se déroulera en fonction de la combinaison des personnages utilisés.

Dans Castle of Shikigami 2, les joueurs peuvent choisir entre sept personnages. Chacun d'entre eux possède des capacités uniques et peut utiliser ses tirs, son attaque spéciale Shikigami et ses bombes pour détruire l'ennemi.

Caractéristiques