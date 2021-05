Castle Flipper le builder qui vous permet de bâtir votre propre royaume moyenâgeux s'exporte sur Nintendo Switch

Vous en aviez rêvé, ils l'ont fait, enfin, un builder dans la thématique du Moyen-Âge ! Castle Flipper viendra plus tard (aucune date précise n'a été donnée par les développeurs) sur Nintendo Switch afin de nous permettre de donner corps à nos rêves de bâtiments et d'intérieurs moyenâgeux les plus fous. Prometteur sur le papier le jeu tient un bon concept encore trop peu exploré. Dans sa bande-annonce (visible ci-dessous) Castle Flipper nous permet d'entrevoir les différentes possibilités créatives et les différents outils qu'il compte nous donner afin que nous bâtissions nos propres royaumes à la sueur de nos Joy-Con fronts.

Nul doute que nous saurons plus sur ce jeu et sur ses possibilités sous peu, compte tenu du fait que sa sortie sur Steam est quant à elle imminente. En ce qui concerne son portage sur notre console hybride préférée nous vous tiendront au courant ici même. Ce jeu vous-a-t-il tapé dans l'œil ?





Castle Flipper est une chance unique de devenir un artisan royal du Moyen Âge. Bâtissez votre propre royaume et réorganisez le château à votre guise. Donnez une toute nouvelle vie aux anciennes pièces et préparez un grand festin pour le roi !







Explorez de nouveaux horizons

Vous souhaitez découvrir les salles du château dans des lieux différents ? Rien de plus simple ! Choisissez le lieu que vous voulez explorer. Choisissez un bâtiment et entrez à l'intérieur. Découvrez ce qui se trouve à l'intérieur, entre les murs médiévaux.







Devenez un designer !

Aménagez les alentours du château. Choisissez et plantez des arbres dans les cours. Choisissez les formes et les motifs de vos drapeaux et fanions.







Détruisez les murs !

Vous n'aimez pas ce que vous avez construit ? Ne vous inquiétez pas ! Détruisez les murs et recommencez tout !







Gérer la reconstruction !

Vous devrez consacrer beaucoup de travail à la reconstruction du château conquis. Dirigez un groupe d'ouvriers et réparez les murs, les ponts ou les tours endommagés.