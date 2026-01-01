CASSETTE BOY est disponible sur Nintendo Switch

Et si vous débutiez l'année 2026 avec un RPG au look rétro ? C'est ce que vous propose le développeur Wonderland Kazakiri Inc. avec la sortie ce jour de CASSETTE BOY sur l'eShop de la Nintendo Switch, et sur supports concurrents. Proposé au tarif de 12,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

La lune est‑elle là quand personne ne regarde ? Einstein posa un jour cette célèbre question à propos de la mécanique quantique. Ce jeu reprend cette idée pour la transformer en un énigmatique RPG puzzle, où le monde n’existe que lorsque vous le voyez.

Au premier abord, Cassette Boy ressemble à une charmante aventure pixel‑art, mais sous la surface se cache quelque chose de bien plus complexe. Ce qui semble être un monde pixel 2D est en réalité un espace tridimensionnel. En faisant tourner l’environnement, les frontières de l’existence se déplacent. Ce qui entre dans votre champ de vision devient réel, et ce qui en disparaît s’efface dans le néant.

Pour résoudre les énigmes, vous devrez faire pivoter la carte, révélant des chemins cachés ou faisant disparaître des obstacles simplement en changeant de perspective. Tout ce qui est hors de votre vue est effacé de la réalité. Un mur qui bloque votre chemin peut disparaître, tandis qu’un passage secret peut surgir soudainement.

Mais il ne s’agit pas seulement de résoudre des énigmes. Vous rassemblerez des armes, affronterez des monstres et défierez de puissants boss en dévoilant les secrets de cet étrange et fragile monde. Chaque combat et chaque énigme vous plonge davantage dans le mystère de l’existence elle‑même.