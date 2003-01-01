CASSETTE BOY annoncé sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une expérience rétro pour commencer l'année 2026, Forever Entertainment et le développeur Wonderland Kazakiri inc. viennent d'annoncer la sortie prochaine de CASSETTE BOY sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 15 janvier 2026 . Attendu au prix de 12,99€, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

CASSETTE BOY présente un univers pixel art très complexe, où ce qui semble à première vue être un graphisme en deux dimensions est en réalité un espace en trois dimensions. Vous pouvez le faire pivoter pour modifier ce qui est visible depuis le point de vue du héros et ce qui disparaît.

Pour résoudre les énigmes, vous devez faire pivoter et incliner la carte, en changeant votre point de vue. En utilisant les mécanismes du jeu, vous pouvez faire disparaître les obstacles ou découvrir des secrets et des passages cachés.

Mais il ne s'agit pas seulement d'énigmes : tout au long du jeu, vous acquerrez des armes et affronterez de nombreux monstres et des boss puissants.

Caractéristiques principales :