Cassette Beasts 2002 - L'excellent Pokémon-Like rétro s'offre une suite sur Nintendo Switch 2

Après l'excellent Cassette Beasts sorti en 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Raw Fury vient de confirmer avoir signé un nouveau partenariat avec le développeur anglais Bytten Studio pour proposer aux joueurs une nouvelle suite dénommée Cassette Beasts 2002. Attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, mais nous vous laissons tout de même découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, le premier Cassette Beasts est actuellement en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 6,99€.

Cassette Beasts 2002 est un RPG au tour par tour de capture de créatures inspiré des jeux rétro, se déroulant à Nodnol, un hommage nostalgique au Londres des années 2000. Les joueurs pourront explorer un monde où humains et monstres coexistent afin de déjouer le complot d’un occultiste et se transformer en plus de 250 créatures différentes. Cassette Beasts 2002 propose une aventure captivante pour les fans de retour, tout en constituant une excellente porte d’entrée dans l’univers de la série. Des combats exigeants et des créatures uniques attendent les joueurs.

Caractéristiques principales de Cassette Beasts 2002

Des systèmes de combat profonds – Aux côtés d’un groupe de compagnons hauts en couleur, les joueurs pourront rechercher, enregistrer et adopter de puissantes formes bestiales pour renverser le cours des affrontements. Il faudra préparer des capacités utilitaires, de soutien et offensives, tout en tirant parti des affinités élémentaires pour venir à bout des adversaires les plus redoutables. Les monstres errants apprendront même des stratégies utilisées par les joueurs, s’adapteront et reviendront avec de nouveaux défis.

Fusionnez les formes de monstres – Enregistrez les créatures rencontrées durant votre exploration afin de vous transformer pendant les combats au tour par tour. Avec plus de 250 monstres disponibles, y compris leurs évolutions, il est possible de réaliser plus de 50 000 combinaisons différentes, toutes entièrement animées.

Créez l’équipe parfaite – Faites la rencontre de 12 compagnons différents avec lesquels vous pourrez nouer des liens d’amitié, voire une relation amoureuse. Chacun possède sa propre histoire, ses motivations et ses quêtes. Renforcez vos liens avec eux pour débloquer des formes bestiales encore plus puissantes au cours de l’aventure.

Jouez avec vos amis – Grâce à des fonctionnalités multijoueur complètes, les joueurs pourront échanger des cassettes, combattre aux côtés de leurs amis lors de rencontres aléatoires, s’affronter dans des duels en 1 contre 1 avec équilibrage de puissance, résoudre un mystère occultiste dans le mode histoire et relever des défis chronométrés pour obtenir de superbes récompenses.

De plus amples informations sur Cassette Beasts 2002 seront dévoilées prochainement. Restez à l’écoute pour découvrir les dernières actualités du jeu.