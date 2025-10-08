Avis - Casque de gaming filaire Airlite™ Fit pour Nintendo Switch™ 2

Après une première version, le casque Airlite Fit de la marque Turtle Beach fait peau neuve pour accompagner la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2. Ce nouveau modèle, sous licence officielle Nintendo, nous a été prêté par la marque afin que nous puissions vous livrer nos impressions sur ce casque filaire à micro.

Airlite Fit 2.0

Comme le premier modèle Airlite Fit, ce nouveau micro-casque pour Nintendo Switch 2 garde son design épuré et sobre. Nous avons pu tester la version noire, qui rappelle fortement le design esthétique de la Nintendo Switch 2, avec un rappel des couleurs bleu et rouge qui semble être la signature visuelle de la gamme Switch de Nintendo (coucou la Switch 1 avec les Joy-Con néon bleu/rouge). Le micro-casque est également disponible en bi-ton noir et blanc pour celles et ceux qui cherchent un coloris plus classique. Le modèle noir donne néanmoins un côté classe avec un rappel de coloris proche de la console portable. Sa structure reste légère et le rend agréable à porter, et cela, même durant de longues sessions de jeu. On sent également une souplesse un peu plus présente comparée à son prédécesseur. Les coussinets en mousse qui entourent les oreilles isolent sans trop serrer et laissent respirer les oreilles sans trop donner une impression de sauna. On sent la mousse plus aérée et douce au toucher. Le casque, dans sa globalité, n’est pas très gros, ce qui est adapté aux joueurs qui recherchent un modèle peu encombrant.

Le plus important pour un casque, c’est sa qualité sonore. Dans ce modèle dédié à la Switch 2, nous notons une bonne gestion des effets sonores, qui ressortent très bien dans les jeux narratifs ou d’aventure, comme un “The Legend of Zelda”, par exemple. Les basses sont présentes, mais pas trop puissantes, ce qui permet une écoute confortable qui ne fatigue pas trop l’audition. Il s’agit d’un modèle de micro-casque stéréo, qui n’a pas de son spatial très poussé, mais qui reste largement suffisant pour une console comme la Nintendo Switch 2. Le réglage du volume s’effectue grâce à la molette située à l’arrière de l’oreillette gauche. Pour ce qui touche au multijoueur, le micro entre dans la danse et a toute son utilité. Le système « Flip-to-mute » permet de le couper simplement en le remontant le long du casque. Simple et pratique. Souple et ajustable, il permet de capter la voix sans trop de grésillement. Bien que le micro ne possède pas de réduction de bruit active, le son reste clair pour le chat vocal du Nintendo Switch Online.

Étant donné qu’il s’agit d’un casque filaire, sa prise jack 3,5 mm permet une connectivité avec d’autres consoles ou encore votre PC, dans un système de plug & play sans réglage nécessaire. L’avantage du filaire est le fait de ne pas avoir à gérer la durée de la batterie et de tomber à court en plein milieu d’une partie avec vos amis. Même au niveau tarif, le micro-casque Airlite Fit pour Nintendo Switch 2 est à un prix abordable pour permettre à tout type de joueur de trouver son bonheur.

En Conclusion

Ce qu’on peut retenir de ce nouveau produit, c’est que le micro-casque Airlite Fit pour Switch 2 est une évolution douce mais réussie du modèle d’origine disponible pour la Switch 1. Ce nouveau micro-casque est plus léger, plus confortable et apporte une amélioration de la qualité sonore de ses oreillettes. Esthétiquement, on reste sur un produit simple et épuré, qui colle à l’univers de Nintendo avec le rappel des couleurs très bien géré, donnant l’impression d’un pack complet Nintendo Switch 2/micro-casque avec ce ton prédominant noir et ces rappels de couleur bleu et rouge. C’est également cette esthétique qui plaira au plus grand nombre, sans parler de son prix plus qu’abordable.