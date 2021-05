Cartoon-Master : S2 - Episode 14

Revisitons le passé et projetons-nous dans un avenir proche dans ce nouveau numéro de Cartoon Master. L'équipe de dessinateurs et dessinatrices vous ont préparé de jolis illustrations sur l'univers de Nintendo.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master épisode 14 !

Nonomangaka a dessiné sur Miitopia qui sort dans une semaine. A quoi ressemblerait la bande à Mario recréée avec l'éditeur de personnage du jeu ?

Judark a transposé métaphoriquement parlant le succès de la Nintendo Switch depuis son lancement en 2017 en une Aventure de Puppy Switch.

Satoru Iwata était l'ancien président de Nintendo. Il avait amorcé le projet NX qui devint la Switch. Il disparut en 2015 avant la finalisation de sa vision mais nous sommes sur qu'il surveille son évolution depuis là-haut.

Adrien a dessiné sur les jeux très attendus de Nintendo que l'on pourrait voir à l'E3 2021.

Cartoon Master n°14 - Saison 2 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 30 Mai pour la prochaine édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

