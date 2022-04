Cartoon Master n°16 - Switch Sport et élection Nintendo

En ce dimanche de second tour des élections présidentielles, n'oubliez pas de voter et surtout de vous connecter sur Nintendo-Master pour regarder le nouveau Cartoon Master du jour. Assez léger encore une fois, nous espérons que cette édition vous plaira.

La dessinatrice 30ans2enfants a souhaité arrêter l'aventure Cartoon Master par manque de temps. Ce fut un plaisir de travailler avec elle. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master n°16 !

Judark revisite le premier tour des élections présidentielles au Royaume Champignon. Toad semble dépité ...

Adrien a dessiné sur Nintendo Switch Sports qui sort bientôt. Nintendo répond aux fans de Wii Sports.

Cartoon Master n°16 est déjà terminé. Rendez vous le 8 mai à 10 heures pour un nouvel épisode. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon vote et bon dimanche à tous !