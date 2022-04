Cartoon Master n°15 - Zelda Breath of the Wild 2 et Animal Crossing

En ce dimanche de 1er tour des élections présidentielles et du début des vacances de Pâques, Cartoon Master revient vous apporter votre moment de détente bimensuel avec de jolis dessins et illustrations sur l'univers de Nintendo. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master n°15 !

Nonomangaka a dessiné sur le report de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en reprenant la musique de la recette du pudding à l’arsenic de Astérix chez Cléopâtre. Voici le lien vers un extrait de cette chanson pour vous mettre dans l'ambiance.

Judark a créé une illustration sur le Link de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 qui tente de rejoindre Zelda à son château, bouquet de rose en main.

Cartoon Master n°15 est déjà terminé. Oui cette semaine c'est une édition assez light. Rendez vous le 24 Avril à 10 heures pour un nouvel épisode.

