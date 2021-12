Société Générale lance une carte Visa Pokémon métallique limitée à 1000 exemplaires

Quand vous vous étiez juré plus jeune de tous les attraper, est-ce que vous pensiez que ça allait inclure également les cartes de crédit ? Après la carte Pikachu, et à l'occasion des 25 ans de la franchise Pokémon, Société Générale vient de dévoiler un nouveau partenariat qui proposera à ses adhérents 1000 exemplaires d'une carte bleue Visa limitée à 1000 exemplaires. Mettant en avant les évolutions finales des 3 starters de la première génération, à savoir Florizarre, Tortank et Dracaufeu, ces cartes bleues auront la particularité d'être en métal. Et comme toute carte qui se respecte, les clients auront le droit de voir leur nom gravé au dos des cartes, qui seront livrées dans un packaging collector.

Alors si vous souhaitez faire partir du millier de chanceux qui auront le droit à cette carte bleue, il vous suffit de vous rendre sur cette page de Société Générale pour recevoir un lien de souscription. A savoir que cette carte vous coutera 26€ par an pour pouvoir trôner dans votre portefeuille. Les ventes démarreront le mercredi 8 décembre à 10h00 .

Source : Societegenerale