Carrion s'offre un making of très sauvage

Disponible depuis le 23 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, Carrion vous propose de prendre le contrôle d'une créature difforme ayant un goût prononcé pour la chair humaine. Disponible au prix de 19,99€, le jeu s'offre ce jour une vidéo making of (en anglais) non dénuée d'humour, que nous vous laissons retrouver ci-dessous. Une manière pour le développeur Phobia Games Studios de fêter les résultats de lancement de leur jeu sur consoles.

CARRION est un jeu d'horreur qui prend le contrepied de la production vidéoludique actuelle : ici, vous incarnez une créature informe d'origine inconnue, captive d'un complexe de recherche. Traquez vos geôliers pour les dévorer sans aucune pitié, et semez la terreur dans votre sillage. Grandissez, grossissez et évoluez tout en démolissant cette gigantesque prison et profitez-en pour débloquer des capacités de plus en plus dévastatrices. Votre vengeance sera sanglante !

Le développeur indépendant Phobia Games Studios, le label tentaculaire Devolver Digital et les artisans de la production Imagos Films canalisent la bestialité qui sommeille en eux avec Carrion: Behind the Screams, un exposé vidéo bestial de trois minutes qui fait office de making of pour le jeu d’horreur à succès. Rampez dans les coulisses pixélisées avec cette interview sauvage de la bête, qui revient avec sincérité sur les enjeux physiques et émotionnels de sa création.