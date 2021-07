Carrion - La terreur des hommes revient en fin d'année en version physique sur Nintendo Switch

Voilà une nouvelle qui risque de faire grincer des dents à ceux qui ont commandé leur exemplaire il y a quelques mois sur Limited Run Games ! Après l'accueil chaleureux réservé à Carrion par les joueurs sur l'eShop de la Nintendo Switch, Devolver Digital, Phobia Game Studio et Just For Games viennent de trouver un accord pour donner à ce jeu d'horreur inversé une sortie en format physique.

Une occasion idéale pour les personnes allergiques au dématérialisé de rajouter ce titre à leur collection. Outre la cartouche, cette version physique de Carrion se dotera d'une jaquette réversible et d'un mini artbook.

Pour mettre la main sur cette version physique de Carrion, il vous faudra patienter jusqu'au 29 octobre 2021 .

À propos de Carrion: TRAQUEZ. DÉVOREZ. GRANDISSEZ. ÉVOLUEZ. Carrion est un jeu d’horreur inversé dans lequel vous incarnez une créature amorphe d'origine inconnue. Traquez et consommez ceux qui vous ont emprisonné pour semer la peur et la panique dans tout l'établissement. Grandissez et évoluez au fur et à mesure que vous détruisez cette prison et acquérez des capacités de plus en plus dévastatrices sur le chemin de la vengeance. Utilisez vos capacités uniques d'un autre monde à votre avantage et traquez votre proie !

Source : Nintendo