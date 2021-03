Carrion - Le DLC The Greatest Time of the Year enfin disponible sur Nintendo Switch

Déjà sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis juillet 2020, il manquait encore à Carrion un ultime DLC gratuit déjà paru sur PC à Noël dernier pour vraiment être complet. Dénommé The Greatest Time of the Year, le DLC en question rajoutant un niveau supplémentaire est enfin disponible sur nos consoles hybrides grâce à la dernière mise à jour du jeu. Il ne tient qu'à vous de reprendre le contrôle de votre boule de chair disgracieuse pour commettre un carnage dans les souterrains.

CARRION est un jeu d'horreur qui prend le contrepied de la production vidéoludique actuelle : ici, vous incarnez une créature informe d'origine inconnue, captive d'un complexe de recherche. Traquez vos geôliers pour les dévorer sans aucune pitié, et semez la terreur dans votre sillage. Grandissez, grossissez et évoluez tout en démolissant cette gigantesque prison et profitez-en pour débloquer des capacités de plus en plus dévastatrices. Votre vengeance sera sanglante !

Finally! We've managed to port the Greatest Time of Year DLC to Xbox and Switch! It took a bit longer than expected, but here it is. #carriongame #monogame #gamedev #indiedev pic.twitter.com/16UNa1nEPi