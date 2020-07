Carrion - L'horreur se dévoile dans sa bande-annonce de lancement

Dès le 23 juillet, Phobia Game Studio et Devolver Digital vous proposeront d'incarner le cauchemar de tous les hommes : une créature inconnue carnivore dont le seul but et de répandre la terreur dans nos chaumières. En attendant de pouvoir poser la main sur Carrion, proposé au prix de 19,99€, nous vous laissons ci-dessous la bande-annonce de lancement du jeu.

CARRION retourne le principe du jeu d’horreur en vous plaçant aux commandes d’une créature amorphe d’origine inconnue et extrêmement dangereuse. Pour répandre la peur et la panique au sein d’une station rétro-futuriste, rien de tel que de harceler et de boulotter les humains qui s’y promènent en toute quiétude. La bête grandit, grossit et évolue à mesure qu’elle annihile les imprudents qui croiseront sa route.