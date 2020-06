Carrion infectera la Nintendo Switch cet été

Et si au lieu de vous défendre contre une créature horrifique vous incarniez ladite créature ? Voilà le concept proposé par Phobia Game Studio et Devolver Digital avec le jeu Carrion. Créature amorphe d'origine inconnue enfermée au plus profond d'un bunker souterrain, utilisez toutes vos capacités pour traquer et savourer les humains qui tenteront de vous arrêter, tout en découvrant au fur et à mesure vos capacités monstrueuses.

Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch cet été, les joueurs pourront également précommander une version physique en exclusivité sur le site de Special Reserve Game. En attendant la date de sortie officielle du jeu, Carrion fera son apparition durant le Devolver Direct Showcase 2020 qui devrait se tenir mi-juillet.