Carmen Sandiego - La super voleuse écarlate débarque sur Nintendo Switch

Maximum Entertainment, en collaboration avec Gameloft Netflix Games et HarperCollins Productions viennent d'annoncer un partenariat concernant les 40 ans de la licence Carmen Sandiego. En plus d'un jeu vidéo attendu pour le 4 mars 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, le partenariat va permettre aux joueurs de profiter d'une version physique à partir du 17 avril 2025 . Nous vous laissons découvrir ci-dessous le contenu de l'édition anniversaire, ainsi qu'un nouveau trailer ci-dessous.

L'édition 40e anniversaire de Carmen Sandiego comprend : Affaire 40e anniversaire « Mais où se cache Carmen Sandiego ? ».

Apparence cosmétique Tenue de Carmen classique.

Apparence cosmétique Tenue de Carmen moto.

Bande originale numérique officielle.

Artbook numérique officiel.

Carte « Où dans le monde »

Autocollants « Là dans le monde »

Carmen Sandiego, la super voleuse écarlate, est de retour ! Revêtez le chapeau rouge caractéristique de Carmen, car vous allez incarner la justicière en personne, évoluer dans l’univers de l'espionnage, utiliser des gadgets high-tech, tout cela pour mettre VILE en déroute. Les détectives débutants comme chevronnés sont invités à mettre leurs talents d'enquêteur à l'épreuve, que ce soit dans la campagne principale narrative ou dans le mode classique « The Acme Files ». Replongez dans l'univers emblématique de Carmen Sandiego, repensé pour une nouvelle ère !

Pour la toute première fois, vous incarnerez Carmen Sandiego.

Utilisez des gadgets de pointe. Envolez-vous, balancez-vous et espionnez grâce à l'équipement high-tech de Carmen.

Traquez les suspects dans le monde entier.

Récupérez des indices, déchiffrez des codes et résolvez des énigmes pour déjouer les plans de VILE.

Résolvez des affaires comme si vous étiez en 1985, et revivez la résolution de crimes dans le mode nostalgique « The Acme Files ».

Apprenez des tas de choses sur des lieux réels et sur leur histoire.

Conservez les indices et les informations sur les villes dans votre fidèle almanach.

Source : Nintendo