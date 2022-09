Car Mechanic Pinball - Les voitures perdent la boule sur Nintendo Switch

Est-ce que vous auriez imaginé un jour pouvoir jouer au flipper avec des véhicules ? Non ? C'est en tout cas ce que vous propose de découvrir le studio Sonka avec la sortie de Car Mechanic Pinball. Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 23 septembre 2022 au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Bienvenue à Car Mechanic Pinball - réparez et améliorez les voitures pour vos clients ! Plus vous gagnez d'argent en réparant des voitures, plus vous pouvez investir dans votre atelier pour l'améliorer. Tout cela est joliment emballé dans un jeu de flipper d'arcade old school avec un look et une sensation de voxel !

Les caractéristiques de Car Mechanic Pinball incluent :