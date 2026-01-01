CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS sortira fin août sur Nintendo Switch

Bandai Namco Entertainment Europe vient de confirmer que CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS, qui emmènera les joueurs de continents rivaux jusqu’à la plus grande scène mondiale du football, sera disponible le 28 août 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Cette annonce s'accompagne d'une nouvelle vidéo que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Les joueurs suivront Tsubasa Ozora et son équipe lors du Championnat Asiatique Jeunesse avant d’accéder au très disputé Championnat du monde junior. Au cours de ce parcours, ils affronteront des équipes rivales caractérisées par leur puissance physique, leur maîtrise tactique et leur ambition inébranlable, chaque match constituant un affrontement décisif entre différentes philosophies du football.

Les joueurs affronteront de redoutables adversaires lors des phases de qualification, notamment avec la Thaïlande, l’Ouzbékistan, l’Arabie saoudite et la Chine, où force et précision technique seront mises à l’épreuve. Chaque victoire sera essentielle, alors que le Japon cherchera à assurer sa place sur la scène mondiale. À mesure que la compétition s’intensifie, le Championnat du monde junior donnera également lieu à des rencontres légendaires contre le Brésil, l’Argentine, le Mexique, l’Uruguay, le Cameroun, la Suède et les Pays‑Bas. Une pression écrasante et des moments inoubliables marqueront ces affrontements, où le talent seul ne suffira pas et où la persévérance fera la différence entre la gloire et la défaite.