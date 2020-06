Capsmon Adventure : les (faux) Pokémon à l'assaut du Microsoft Store

Comme les feuilles mortes de la chanson, les plagiats des jeux Pokémon se ramassent à la pelle. On en trouve partout notamment sur mobiles, de façon plus ou moins subtiles... Par contre, il est plutôt rare d'en attraper un (pour rester dans la thématique Pokémon) sur le Microsoft Store. C'est pourtant ce qui arrive aujourd'hui avec l'étonnant Capsmon Adventure: Brave Heroes Assemble qui est aussi disponible sur mobiles et qui utilise sans vergogne les images des héros et des monstres de poche de la série pokémon aussi bien des image sofficielles que des illustrations de fans !

Edité par Anime Games, ce jeu "gratuit" ne devrait pas faire long feu sur les palteformes de téléchargement mais pour l'instant il est encore là. En attendant retrouvez quelques images de ce plagiat éhonté.